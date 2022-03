L’edizione odierna de Il Mattino scrive di Dries Mertens che molto probabilmente non rinnoverà il contratto con il Napoli:

“Mertens è l’uomo dei 144 gol in carriera del Napoli, ha il suo nome già scritto tra le leggende del calcio azzurro: andrà via a fine anno, perché De Laurentiis non ha mai presentato, né intende farlo, una proposta per prolungare la sua permanenza, ma Dries ha il cuore che batte per Napoli e farebbe ogni cosa per vincere lo scudetto”.