Il Mattino – Napoli-Milan, il desiderio è avere il pubblico delle grandi occasioni al Maradona

Il Mattino scrive a proposito della sfida del 6 marzo al Maradona Napoli-Milan, soffermandosi sul costo dei biglietti per assistere al match: “Il desiderio della società è chiaro: avere contro il Milan quello che retorica vuole definirsi il pubblico delle grandi occasioni. E’ partita ieri alle 14 la vendita dei biglietti per il match che vedrà il Napoli scendere in campo contro la banda di Stefano Pioli alle 20.45 domenica 6 marzo al Maradona. La scelta è stata chiara: mantenere gli stessi prezzi bassi adottati per la gara con l’Inter per cercare di riempire l’impianto di Fuorigrotta. Si parte dalla curva inferiore a 15 euro fino ad arrivare alla più onerosa Tribuna Posillipo. Tutti i settori, però, mantengono gli standard previsti nella gara contro l’altra milanese, gli stessi avuti anche in quelle che non sono gare di cartello. Nessun rincaro, quindi: perchè serve il sostegno dei tifosi, servono i decibel che (tra motivi extra-campo per i gruppi organizzati e per l’andamento della partita) sono mancati contro il Barcellona”: