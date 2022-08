Il Mattino – Napoli-Monza, Curve in esaurimento: bene anche i Distinti

L’edizione di oggi de Il Mattino si sofferma sulla vendita dei biglietti per Napoli-Monza. In esaurimento le due Curve, si prospetta una buona vendita anche nel settore Distinti:

“Succede che dopo un’estate tesa il Maradona si trovi a essere preso quasi d’assalto per la prima volta dell’anno contro il Monza. La Curva B è già in esaurimento, la A lo sarà a breve, anche i Distinti si stanno riempiendo. E tutto per una partita al 21 agosto, di una squadra che ha dovuto attraversare più di una bufera nell’ultimo mese. Ci sarà il pienone? Forse non il tutto esaurito, ma che importa? Restano nelle orecchie le parole di Spalletti e Di Lorenzo, negli occhi i gol del Bentegodi e nelle mani un biglietto per la prima domenica dell’anno in casa”.