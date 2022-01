Il Mattino – Napoli, Ounas sarà sottoposto ad altri controlli la settimana prossima

Come riportato da Il Mattino, l’esterno azzurro Adam Ounas dovrebbe rientrare a Napoli la prossima settimana, tra mercoledì e giovedì. Il calciatore si trova in Francia dopo aver lasciato il Camerun in seguito all’eliminazione dell’Algeria in Coppa d’Africa e sarà sottoposto a nuovi controlli dopo che come rivelato dal c.t. della nazionale algerina, è stata evidenziata qualche anomalia al cuore post Covid. Ounas dalla Francia attende l’ok dei medici azzurri per la visita e la ripresa della preparazione.