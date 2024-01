Il Mattino – Napoli, Politano ha rifiutato l’Al Shabab: garanzie sul rinnovo

Stando a quanto riportato da Il Mattino, Matteo Politano, attaccante del Napoli, avrebbe deciso di rifiutare l’offerta dell’Al Shabab e rinnovare con gli azzurri: “L’amore per l’azzurro e la voglia di giocare in un campionato competitivo come la serie A sono più forti dell’offerta faraonica giunta dall’Arabia Saudita. Politano dice «no grazie, magari un’altra volta». L’attaccante del Napoli non si è lasciato incantare dalle sirene arabe e dai petrodollari dell’Al Shabab. Il patron del club saudita Muhammad Al-Munjam aveva offerto un contratto da 20 milioni di euro in tre anni per il trentenne giocatore azzurro che ieri ha sciolto le riserve, rispedendo al mittente l’offerta milionaria. L’agente del giocatore Mario Giuffredi è probabile che abbia comunque ricevuto garanzie da De Laurentiis per un prolungamento del contratto e relativo adeguamento economico per il suo assistito”.