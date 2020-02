Il Mattino – Napoli, prove di rinnovo per Allan: ritocco dell’ingaggio e clausola da 70 mln

L’edizione odierna de Il Mattino ha parlato del possibile rinnovo del contratto di Allan, con il Napoli che ha rilanciato una nuova proposta per trattenere il centrocampista brasiliano:

“Il Napoli considera Allan un calciatore assolutamente centrale nel progetto, anche per le prossime stagioni. Il club è ancora forte della scadenza lunga e pensa di proporre ad Allan un adeguamento di contratto per continuare a restare in azzurro. Bisognerà, però, aspettare il termine della stagione per comprendere come intavolare il possibile adeguamento di un contratto che vive di diversi step. Allan può arrivare a percepire, già oggi, 3.5 milioni nell’ipotesi più redditizia: una volta che si avrà la certezza della base, si potrà lavorare sull’ingaggio, su un possibile ritocco. L’apertura, forte, però, anche nelle scorse ore, del ds Giuntoli è arrivata al brasiliano e al suo agente argentino Juan Arribas, l’uomo che è stato accanto ad Allan nei giorni di assenza della famiglia. Inoltre, si discuterà anche della clausola: sarà prevista in un eventuale rinnovo e potrebbe variare tra i 60 e i 70 milioni“.