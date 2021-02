Il Mattino – Napoli, rientro in città dopo la trasferta a Granada: operazione relax

Il Mattino ha fatto il punto sul programma del Napoli tra l’Europa League, stasera il match contro il Granada, ed il Campionato con la sfida di domenica all’Atalanta: “Gattuso prepara la sfida: senza alternativa in difesa e in attacco con un 4-3-3 che magari sarà simile anche a un 4-1-4-1. Tra sette giorni la gara di ritorno al Maradona. Il Napoli ripartirà per l’Italia solo domattina: c’era al vaglio l’ipotesi di andare direttamente a Bergamo da Granada ma è stato deciso di rientrare a Napoli per consentire ai giocatori di trascorrere una serata in tranquillità con le famiglie piuttosto che in ritiro. Operazione relax. Oltre ai muscoli, serve rilassare anche la mente”.