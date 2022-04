Il Mattino – Napoli-Roma, Zaniolo potrebbe iniziare in panchina: Sergio Oliveira al suo posto

La Roma è pronta a sfidare il Napoli per il match della 33^ giornata di campionato. Il Mattino ipotizza i cambiamenti di formazione dei giallorossi: “In questo finale di stagione si giocherà tutto. In campionato l’obiettivo resta ancora la qualificazione alla Champions League. con il quarto posto (occupato dalla Juventus) che dista 5 punti. In virtù dei tanti impegni ravvicinati, già lunedì al Maradona potrebbe fare un po’ di turnover: con Zaniolo (crampi per lui dopo un’ora col Bodo) che potrebbe finire inizialmente in panchina dopo la tripletta in coppa. Al suo posto si scalda Sergio Oliveira. Unica certezza: Abraham, l’attaccante inglese che sta trascinando i giallorossi”.