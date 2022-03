Il Mattino – Napoli, se Lozano non recupera dall’infortunio non andrà in Nazionale

L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermato su Hirving Lozano, ancora alle prese con l’infortunio alla spalla:

“Il Chucky ha fretta: c’è la lotta scudetto, ma anche il rush finale per il Qatar. E in ogni caso, il club azzurro ha già messo in pre-allerta la federazione messicana. Lozano, se non dovesse aver recuperato, non potrà rispondere alla convocazione del Messico che gioca contro gli Stati Uniti, Honduras ed El Salvador le gare decisive per la qualificazione al Mondiale proprio alla fine di questo mese”.