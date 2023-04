Il Mattino ha fatto il punto sulle condizioni di Giovanni Simeone, attaccante del Napoli: “Sta facendo passi da gigante Simeone: nel derby campano potrebbe andare in panchina e tornare pienamente a disposizione per la trasferta di Udine. Oggi, dunque, sarà giorno libero per tutti ma non per Osimhen che avrà una seduta di terapia e massaggi straordinari, proprio per essere in condizione domenica a Torino senza correre il rischio di una ricaduta”.