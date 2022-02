Il Mattino – Napoli, troppe palle perse contro il Barcellona

Il Mattino dedica spazio alla sconfitta del Napoli contro il Barcellona nel match dello Stadio Diego Armando Maradona che ha sancito l’eliminazione degli azzurri dall’Europa League: “Il baratro e l’onta. Perché si può anche uscire con il Barcellona. Ma non così. Senza quasi mai vedere la palla. Subendo una mattanza di gioco, di azioni subite, di gol, di personalità, di palleggio. E quante palle perse in uscita. Non può esserci nulla da salvare, c’è tempo per vedere il lato positivo di questo Euroflop (da adesso la concentrazione totale sarà solo nella corsa scudetto) ma sicuramente questo non può essere una attenuante che lenisce la ferita. Il Napoli è stato dominato, come mai nessuno in Italia prima d’ora. Luciano Spalletti lo sa bene che è stato un disastro”.