Il Mattino – Napoli-Union Berlino, gli azzurri non andranno in ritiro

Come riporta Il Mattino, Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha deciso di non andare in ritiro alla vigilia del match di Champions League contro l’Union Berlino: “Vincere, anche con l’Union, è l’unica cosa che conta per davvero. Garcia conosce le esigenze del club azzurro. Ed è il motivo per cui con l’Union Berlino farà meno esperimenti possibili. Forse, proprio nessuno. E anche se si gioca alle 18,45, Garcia ha deciso di non fare il ritiro: il raduno, come sempre mercoledì mattina all’Hotel Serapide a Pozzuoli”.