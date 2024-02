Il Mattino – Napoli-Verona, previsti 40.000 spettatori

Il Mattino si è soffermato su Napoli-Verona, gara in programma allo stadio Maradona domenica 4 febbraio alle ore 15:00, valida per la ventitreesima giornata di campionato. L’obiettivo è semplice, tornare in Champions League, non importa come. Per questo motivo, l’allenatore azzurro pensa ancora al 3-4-3, con la presenza scontata di Anguissa e Lobotka a centrocampo, mentre in panchina andranno 80 milioni di euro con Cajuste, Natan, Lindstrom, Ngonge e gli altri: “In 40.000. Forse qualcuno in più per Napoli-Verona. Ieri a Castel Volturno, altri segnali di normalità per Mazzarri che si è goduto l’allenamento al completo di Natan e Anguissa che, a questo punto, possono essere considerati completamente recuperati. Restano ai box Meret e Olivera. Contro l’Hellas, Walterone può prendersi qualche libertà di pensiero: tornare alla difesa a quattro oppure continuare con il percorso della difesa a tre, anche alla luce del fatto che è caduto il veto di De Laurentiis. In ogni caso la certezza è il tridente: Kvara, Simeone e Politano tornano assieme dal primo minuto. La sensazione è che domenica Mazzarri si affiderà ai cinque visti con la Lazio in un 3-4-3 che dovrebbe accontentare un po’ tutti”.