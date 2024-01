Il Mattino – Napoli, video call nello spogliatoio con De Laurentiis: si andrà in ritiro

L’edizione di oggi de ‘Il Mattino’ ha scritto della decisione del Napoli di andare in ritiro prima della sfida contro la Salernitana:

“Il presidente Aurelio De Laurentiis è intervenuto in video conferenza, parlando al gruppo dalla Spagna dove si trovava per lavoro. Nel chiuso dello spogliatoio si sono affrontati i temi più scottanti di questo momentaccio del Napoli. Hanno preso la parola i senatori azzurri. Su tutti capitan Giovanni Di Lorenzo. Si è parlato di tutto e anche della decisione di andare in ritiro per provare a trovare la giusta concentrazione in un momento del genere, con il derby con la cenerentola Salernitana alle porte, la Final Four di Supercoppa Italiana in Arabia all’orizzonte e un campionato comunque da onorare con dignità per una squadra che porta cucito in petto lo scudetto”.