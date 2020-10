Il Mattino – Niente più isolamento per i giocatori del Napoli: spuntano i consigli di Gattuso e Giuntoli

Una serie di consigli per affrontare al meglio questo periodo di difficoltà, per tutti i giocatori del Napoli. Per la società azzurra, il ritiro voluto nelle due settimane antecedenti al match contro l’Atalanta, a causa dell’isolamento fiduciario domiciliare voluto dall’ASL di Napoli, sarebbe l’ultimo a meno di novità da parte della FIGC e della costruzione della cosiddetta “bolla”.

CONSIGLI – Arriva da Gattuso e da Giuntoli una specie di vadevecum, o consigli, dati ai giocatori per evitare contagi: vita domestica, o comunque attenzione qualora si dovesse decidere di lasciare il domicilio e andare, ad esempio, a mangiare al ristorante. Richiedere un tavolo appartato, per ridurre i rischi di contagio. Niente più ritiri, quindi, per il Napoli, che non lo farà prima del match di Europa League contro l’AZ Alkmaar, ma si rivedrà sabato sera, quando l’intero gruppo squadra alloggerà al Britannique in vista del derby campano contro il Benevento.