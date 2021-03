Come riportato da Il Mattino nell’edizione odierna, in seguito all’operazione al crociato di Ghoulam, il dott. Canonico rimarrà qualche giorno a Villa Stuart. Il medico del club prova infatti a fare da filtro con la squadra e col patron azzurro. Aurelio De Laurentiis, inoltre, andrà molto probabilmente a trovare il terzino algerino in clinica in queste ore.