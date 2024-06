Come riporta Il Mattino, il Napoli attende un’offerta importante del PSG per Victor Osimhen, attaccante del Napoli. Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, potrebbe promettere una prelazione per il futuro (non in questa stagione) ai francesi per Khvicha Kvaratskhelia, attaccante dei partenopei che piace molto ai parigini e che hanno già offerto 60 e 80 milioni di euro per il georgiano.