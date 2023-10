Aggiornamenti per il Napoli ed i suoi tifosi sulle condizioni di Victor Osimhen. Come riporta Il Mattino, infatti, a questo punto è in dubbio la presenza dell’attaccante allo stadio Bentegodi di Verona contro l’Hellas, sabato prossimo, alla ripresa del campionato potrebbe essere in dubbio. Se non altro perchè pochi giorni dopo c’è la trasferta a Berlino contro l’Union, valevole come terza giornata della fase a gironi di Champions. Certamente una tegola per Rudi Garcia.