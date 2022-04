Il Mattino – Ospina e Meret non convincono, il Napoli pensa a Luis Maximiano del Granada

Stando a quanto riportato da Il Mattino, il Napoli starebbe pensando ad un nuovo portiere vista la distanza che c’è con David Ospina, in scadenza, per il rinnovo e che Alex Meret non dà garanzie: “Intanto il Napoli si sta interessando a un 23enne di grandi e belle speranze, una delle rivelazioni della Liga: Luis Maximiano del Granada. Gli scouting azzurri lo hanno inserito tra i nomi nuovi tra i portieri emergenti: è portoghese e costa tra i 12 e i 16 milioni di euro. Intermediari sono già in azione per l’ex Sporting Lisbona. E la trattativa sta muovendo i primi passi”.