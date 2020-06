Il Mattino – Pasticcio dell’arbitro Rocchi: non espelle Young e non assegna un rigore al Napoli per mani di De Vrij

L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata sulla prestazione dell’arbitro Gianluca Rocchi, ritenuta insufficiente per vari motivi:

“Il pasticcio lo combina e anche grosso quando non estrae il cartellino giallo, sarebbe stato il secondo, per Young che entra come uno scombinato su Politano. Vero che cerca il pallone, ma prende le gambe. Manca anche un rigore per un fallo di mani di De Vrij. Poi per il resto è autoritario, tiene ben in pugno la partita, la controlla, e riesce sempre a portarla per mano. Gli audio consentono di captare il modo deciso con cui si confronta con i giocatori“.