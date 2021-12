Il Mattino – Petagna, il gigante gentile del Napoli che si spende per i compagni

Il Mattino scrive a proposito dell’attaccante del Napoli Andrea Petagna definendolo il grande gigante gentile del Napoli. Un giocatore che ha fatto delle sue qualità fisiche e tattiche l’arma in più per farsi spazio in una squadra di campioni. E ha soprattutto dimostrato a se stesso e agli altri che il gol non è tutto. Petagna ha impressionato Spalletti con l’unica rete in campionato segnata al Genova dopo soli 8′ in campo, ma lo ha convinto soprattutto per la sua capacità di spendersi per i compagni, di correre a difendere la sua area di rigore e un attimo dopo ritrovarsi a cercare di colpire quella avversaria. E’ questo il Petagna che si è visto a San Siro, che ha conquistato Napoli e che si è innamorato dell’azzurro.