Il Mattino – Più Politano che Lozano contro il Genoa: ma il messicano spera ancora in un posto da titolare

Hirving Lozano è in buona salute e si vede. Il messicano sembra stia digerendo il malessere dei mesi passati e la fiducia di Gennaro Gattuso si traduce in buone prestazioni in campo, tant’è che per la sfida col Genoa si è ipotizzato un suo inserimento nella formazione titolare.

Ci va cauto, però, Il Mattino, che nell’edizione odierna ritiene più probabile che parta ancora dalla panchina: “Scalpita anche Politano che potrebbe avere una maglia da titolare anche per i progressi dimostrati in fase difensiva così da preservare maggiormente l’equilibrio tattico.

L’ipotesi più accreditata resta quella che prevede Politano-Mertens-Insigne dal 1′, con una staffetta già programmata per il 24 in vista del Milan e la possibilità anche di un ampio spezzone di gara per Lozano che, intanto, non perde le speranze di giocare dall’inizio”.