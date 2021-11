Il Mattino – Politano positivo, nuovo giro di tamponi per il Napoli a Milano prima della partita

Dopo la positività di Matteo Politano riscontrata ieri mattina, il Napoli ha alzato il livello di guardia sul rischio Covid. L’attaccante ha la doppia dose ed è risultato comunque contagiato, ecco perché l’attenzione è massima. Come scrive il Corriere dello Sport, il club azzurro ha fatto i conti anche col contagio di Demme, pure lui vaccinato con doppia dose. Ecco perché anche oggi, prima della partita, ci sarà un altro “giro” di tamponi. L’ultimo è stato effettuato ieri prima di prendere l’aereo per Milano, un altro sarà eseguito in mattinata a Milano in vista della partita.