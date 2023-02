Il Mattino – Polverizzati i biglietti per Napoli-Eintracht Francoforte! Restano disponibili solo i settori inferiori

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla prevendita dei biglietti per Napoli-Eintracht Francoforte. Secondo il quotidiano la corsa al biglietto non si è conclusa mercoledì. Anche ieri, per tutta la giornata, sono stati centinaia i napoletani che hanno provato ad accaparrarsi un biglietto per la gara di ritorno tra Napoli-Eintracht del 15 marzo. Manca pochissimo, ormai, al tutto esaurito. Sia online che nei punti vendita fisici in giro per la città sono reperibili solo pochissimi biglietti, tutti per i settori inferiori. Le Curve erano già esaurite mercoledì pomeriggio, nella mattinata di ieri è terminato anche l’intero settore dei Distinti. Pochi fortunati potranno essere ancora a Fuorigrotta per la sfida europea all’Eintracht.