Il Mattino – Ricorso Napoli, la decisione entro domani

Come riporta Il Mattino di oggi, la decisione sul ricorso del Napoli per la gara contro la Jventus arriverà nella giornata di domani. Al di là delle potenziali tempistiche di base, da questo pomeriggio in poi ogni momento sarà quello giusto per avere una risposta a riguardo. Il Napoli resta ottimista per il ricorso, sicuro di non aver violato il protocollo e di avere fatto il massimo per partire.

Peraltro, durante la chiacchierata con la Corte d’Appello federale, sono stati citati i no delle ASL a Roma e Fiorentina per la partenza dei giocatori verso le Nazionali, nonostante il rischio di ritorsioni da parte della FIFA. Difficile da capire se il discorso del Napoli possa aver convinto la Corte d’Appello.