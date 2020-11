Il Mattino – Rinnovo Gattuso, l’annuncio arriverà durante la sosta: i dettagli

Come riporta Il Mattino in edicola oggi, ci sono nuovi dettagli sul rinnovo di contratto che Gennaro Gattuso firmerà con il Napoli. Non ci sarà penale, questo sarà il regalo di De Laurentiis al tecnico. Dopo settimane di trattative, infatti, questa mossa a sorpresa del Presidente è stata fatta proprio per convincere l’allenatore a firmare velocemente. Sugli ultimi aspetti lavorano Chiavelli, Mendes e l’avvocato Piero Baffa.

L’intesa sugli aspetti salienti della trattativa c’è già, quindi la durata del contratto (altri due anni, senza opzione per il rinnovo unilaterale per De Laurentiis) e l’aspetto economico (con ritocco dell’ingaggio per Gattuso). Lo stipendio infatti dovrebbe diventare di 2,2 milioni di euro, addiritura 2,4 dalla stagione 2022/2023. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare durante la sosta per le Nazionali.