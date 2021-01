Il Mattino – Rinnovo Gattuso, manca l’ultimo summit. Il tecnico vuole evitare una situazione

Vittoria o sconfitta ieri non avrebbe fatto alcuna differenza sul futuro di Gattuso sulla panchina del Napoli. Il contratto è stato già esteso a grandi linee, De Laurentiis ha rinunciato all’inserimento di qualsiasi clausola per andare incontro al tecnico che vuole sentirsi libero di andare via qualora ad un certo punto si arrivasse alla condizione di non poter più continuare il progetto. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino mancherebbe solo l’ultimo summit.

Via alle clausole rescissorie. “Serve un ultimo summit perché Ringhio si allinei alle esigenze del club: non lo spaventa l’idea di un ridimensionamento del monte-ingaggi, vuole solo che la linea societaria sia chiara a tutti” scrive il quotidiano di oggi. Il tecnico non vorrebbe creare false aspettative tra i tifosi nell’imminente futuro azzurro. “Non si sentisse amato dai tifosi del Napoli, neppure si sarebbe seduto a trattare il rinnovo”. Sì, perché l’allenatore di Corigliano Calabro continua a raccogliere attestati di stima sia in Italia che all’estero.