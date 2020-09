Il Mattino – Rinnovo Hysaj a buon punto, le parti si aggiorneranno

Il Mattino in edicola oggi, spiega che la trattativa per il rinnovo di Hysaj prosegue con passi in avanti e che il discorso per il prolungamento di 5 anni – dunque fino al 2025 – sarebbe ormai a buon punto. Il Napoli ha infatti deciso di puntare ancora sul terzino albanese, che dopo una gestione ai margini con Ancelotti sembra essere tornato protagonista con Gattuso.

A questo punto le parti si riaggiorneranno il prima possibile. Sembra ormai chiaro però che il Napoli abbia deciso di tenere il ragazzo in rosa. Per adesso Hysaj ha il contratto in scadenza nel 2021 ma il rinnovo potrebbe arrivare in tempi relativamente brevi.