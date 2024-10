Il Mattino – Rinnovo Kvara, incontro tra il Napoli e l’agente: le ultime

Come riporta il Mattino, è il giorno dell’incontro tra la dirigenza del Napoli e Jugeli, l’agente di Kvaratskhelia, per discutere del rinnovo dell’azzurro: “Sarà l’occasione per il braccio destro di De Laurentiis per provare a ribadire la posizione del patron che non vuole un braccio di ferro, vuole tenere il georgiano e lo vuole felice. Jugeli ha tra le mani l’offerta faraonica del Psg e non è escluso che sul tavolo venga messa anche la voglia di Kvara di lasciare la serie A. Con questi presupposti sotto traccia è stato già mandato un messaggio forte alla società: per meno di 8 milioni, Kvara non firma il prolungamento. Ovviamente in queste vicende tutto può mutare in fretta. Allo stato attuale, però, radio-mercato ha colto il segnale di una sua possibile (e clamorosa) voglia di trasferimento a fine stagione. A meno che l’offerta di De Laurentiis, oggi, non sbaragli la concorrenza”.