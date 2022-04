Come riporta l’edizione odierna del Mattino uno dei motivi per cui il ritiro è saltato sono stati i problemi logistici con la difficoltà di trovare un albergo in grado di ospitare l’intero gruppo squadra. La città di Napoli in questo periodo è infatti piena di turisti e gli alberghi sono pieni. L’unica soluzione trovata era l’hotel di Castel di Sangro che ospita il ritiro degli azzurri, ma poi hanno prevalso altre logiche e De Laurentiis ha deciso per annullare il ritiro.