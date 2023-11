Il Mattino – Salernitana-Napoli, piano sicurezza in vista: ecco la nota della Prefettura

Il Mattino ha fatto il punto sulla gara tra Salernitana e Napoli in merito alla presenza dei tifosi ospiti: “È di ieri la notizia dell’apertura del settore ospiti anche a chi risiede in provincia di Salerno, purché possessore di fidelity card azzurra. La decisione di integrare il provvedimento prefettizio è arrivata ieri mattina nel corso del tavolo presieduto proprio da Francesco Esposito, a cui ha partecipato pure l’ad granata Milan. “È confermata la massima attenzione nella gestione dell’ordine e della sicurezza in occasione della gara. Sarà organizzato un articolato e puntuale dispositivo di sicurezza predisposto e coordinato dalla Questura di Salerno. Il Prefetto ha ringraziato le forze di polizia per l’impegno volto a garantire che la partita si svolga in una cornice di sicurezza e ha rivolto ai tifosi di entrambe le squadre un invito affinché possa essere una bella giornata di sport in un clima sereno”, si legge nella nota della Prefettura”.