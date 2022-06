Il Mattino – Senza rinnovo, Koulibaly inizia la stagione in scadenza

L’edizione di oggi de Il Mattino si sofferma su Kalidou Koulibaly e la trattativa per il rinnovo del contratto:

“Ha 30 anni e De Laurentiis non porrà mai aut aut al senegalese: se non si trova un’intesa per il prolungamento, non ci sono problemi per iniziare la stagione con il contratto in scadenza. L’impressione è che a Dimaro potrebbe esserci un incontro che spiani la strada per il rinnovo. Ma non è detto che avvenga in ogni caso, Koulibaly ha fatto sapere che sarà puntualmente in ritiro in Trentino. Insomma, segnali di distensione”.