Il Mattino – Si decide tutto in quattro giorni. Il piano Champions di Gattuso

L’edizione domenicale de Il Mattino si sofferma sul momento del Napoli di Rino Gattuso: la rincorsa ad un posto utile per la Champions League parte martedì sera dal Bentegodi di Verona contro l’Hellas, il trionfo in coppa Italia ha dato grande entusiasmo al gruppo per provare a centrare un altro obiettivo stagionale.

“La rincorsa Champions parte martedì da Verona – sottolinea Il Mattino -, il trionfo in coppa Italia ha dato grande entusiasmo al gruppo azzurro per provare a centrare un altro obiettivo della stagione.Dodici partite tutte di un fiato fino al 2 agosto, il quarto posto occupato dall’Atalanta dista nove punti e la squadra di Gasperini sarà impegnata stasera nel recupero con il Sassuolo con la possibilità di incrementare ulteriormente il vantaggio. E davanti c’è anche la Roma, quinta, che in classifica ha sei punti in più degli azzurri.Le due rivali nella corsa alla Champions League il Napoli le affronterà una dietro l’altra, a distanza di quattro giorni, il 2 luglio la trasferta a Bergamo con l’Atalanta e il 5 la sfida al San Paolo contro i giallorossi. Due scontri diretti fondamentali per gli azzurri che però dovranno prima cercare di ottenere il massimo martedì al Bentegodi con il Verona e a Fuorigrotta domenica contro la Spal.Il piano di Gattuso prevede il turnover tra una partita e l’altra (gli impegni si susseguiranno ogni tre giorni) e la rotazione degli azzurri in ogni sfida sfruttando al massimo la nuove regola dei cinque cambi, situazione che Ringhio ha gestito al meglio nella semifinale di coppa Italia con l’Inter e nella finale contro la Juve.La strategia prevede proprio la migliore razionalizzazione possibile delle forze in modo da poter sfruttare al meglio la panchina lunga”.