Il Mattino – Sostituto Osimhen, ecco i nomi che piacciono al Napoli

Secondo Il Mattino, come sostituto di Victor Osimhen per l’attacco il Napoli avrebbe messo nel mirino Artem Dovbyk del Girona e Samu Omorodion dell’Atletico Madrid: “Nel casting per il centravanti si è inserito anche il giovanissimo Samu Omorodion (appena 20 primavere) dell’Alaves ma di proprietà dell’Atletico Madrid. Con il club basco, il possente attaccante di origini nigeriane ha già messo a segno 9 reti condite da un assist. I Colchoneros ci hanno visto lungo ed hanno fissato un prezzo di massima per il suo cartellino che si aggira sui 40 milioni di euro. Praticamente la stessa cifra prevista per la clausola rescissoria di Artem Dovbyk, corazziere ucraino che ha trovato la sua consacrazione quest’anno nel sorprendente Girona (21 reti per lui). Il Napoli insomma cerca in Spagna il sostituto di Osimhen”.