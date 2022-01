“Spalletti-Napoli, patto scudetto”, titola Il Mattino. Nessun problema, come ha ribadito fermamente ieri il club con un comunicato, con Luciano Spalletti che resterà saldo in sella al Napoli fino al 2024, anno in cui terminerà il contratto – biennale con opzione per il terzo -. Ci sono solo dei bonus legati al piazzamento, compreso anche la vittoria dello scudetto.