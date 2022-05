Come riporta Il Mattino, ci saranno delle novità in difesa nella squadra titolare del Napoli che scenderà in campo contro lo Spezia: “A destra Zanoli, Di Lorenzo in ballottaggio con Rrahmani per una maglia da centrale difensivo al fianco di Koulibaly. In porta torna Meret dal primo minuto dopo le ultime due partite da titolare che giocò contro Roma e Empoli. Napoli che con 31 gol al passivo ha la migliore difesa del campionato insieme al Milan”.