Il Mattino su Kvaratskhelia: “Ora potrà concentrarsi sulla proposta di rinnovo del Napoli”

Come riporta Il Mattino, Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, potrà concentrarsi sul rinnovo con gli azzurri dopo l’eliminazione della sua Georgia da Euro 2024 contro la Spagna, gara in cui l’azzurro è stato uno dei migliori dei suoi: “Nella ripresa l’attaccante del Napoli, che da oggi potrà concentrarsi esclusivamente sulla proposta di rinnovo ed adeguamento di contratto offertagli da De Laurentiis in persona giovedì scorso a Dusseldorf e per cui si era preso del tempo, rinviando ogni decisione in tal senso (ha comunque un contratto con il Napoli fino al 2027) alla fine dell’avventura ad Euro 24 – ha anche sfiorato un autentico eurogol, cercando il super jolly con una conclusione da distanza siderale che per poco non ha beffato Simon. Quello probabilmente è stato il canto del cigno per la Georgia. Prima, durante e dopo è stato un monologo spagnolo con le furie rosse che alla fine hanno calato il poker ed ora affronteranno la Germania ai quarti”.