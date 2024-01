Il Mattino sul Napoli: “Pochi schemi e tanto orgoglio nella vittoria con la Salernitana”

Il Mattino ha commentato la vittoria del Napoli contro la Salernitana per 2-1 al Maradona: “Come vince il Napoli, non si sa. Nel senso che a parte il fatto che a un certo punto erano 10 che attaccavano e 11 che difendevano, non c’era altro. Non un’idea, una bozza di schema. C’era l’orgoglio dei campioni d’Italia, da cinque giorni chiusi in un albergo a cinque minuti dalle proprie famiglie. A fare sorridere gli azzurri c’è poi il ritorno della ‘Zona Mazzarri’, gli ultimi minuti che spesso nell’era di Walter 1.0 avevano regalato tanti successi alla squadra campana. Un segnale anche fortunato per il tecnico del Napoli, che ritrova la vittoria e può permettersi di vivere qualche ora di serenità, dopo le polemiche e le proteste delle ultime settimane, che sarebbero montate ulteriormente in caso di mancata vittoria”.