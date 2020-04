Una situazione difficile per tutti, che potrebbe risolversi a giorni. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, è arrivata una richiesta molto specifica da parte di Gennaro Gattuso ad Aurelio De Laurentiis, ovvero di non far rientrare il suo staff nel taglio. Si legge sul quotidiano, che in questi giorni di quarantena, i collaboratori del tecnico calabrese non hanno mai smesso di lavorare, oltre a fornire sempre aiuti su come allenarsi e mantenere attivo il proprio corpo.