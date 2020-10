Il Mattino – Una mossa della Juve può favorire il Napoli nel ricorso

L’edizione odierna de Il Mattino scrive sul caso Juventus-Napoli dopo la sentenza del giudice sportivo mercoledì. Alla società azzurra è stata inflitta una sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione e per tale ragione il club prepara il ricorso. Il lavoro meticoloso dell’avvocato Mattia Gassani sarà quello di mettere agli atti il maggior numero di elementi a sostegno della posizione dei partenopei.

“È ovvio che, anche se la battaglia campale sarà al Coni, già in Appello la linea difensiva del club azzurro potrebbe far cambiare idea alla giustizia sportiva” scrive il quotidiano. La strategia che sarà adottata dal Napoli sarà diversa da quella di primo grado. Intanto la Juventus non manda alcun segnale, ciò significa che non si costituirà in giudizio in Appello. Questa mossa potrebbe favorire la squadra di De Laurentiis nell’ottenere la ripetizione della partita e la restituzione del punto di penalizzazione.