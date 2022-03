Il Mattino – Verona, la Digos ricostruisce i fatti dello striscione delle coordinate

La Digos continua a indagare per punire severamente i responsabili dello striscione sulle coordinate di Napoli. Ne parla Il Mattino:

“La Questura di Verona sta lavorando attraverso le immagini delle telecamere a circuito chiuso dello stadio di tutta la zona per risalire ai responsabili e inviare la relazione alla Procura di Verona che, intanto, aprirà un’inchiesta: una volta individuati verranno presi provvedimenti in base alle ipotesi di reato e potrebbero essere denunciati per la violazione della Legge Mancino e per loro potrebbe scattare anche il Daspo. Dal lavoro della Digos di Verona è stato riscontrato che lo striscione è stato affisso e subito rimosso in un parcheggio distante 300 metri dallo stadio e che il fatto può essere avvenuto il sabato, giorno in cui sono cominciate a circolare le foto sul web, oppure nei giorni precedenti al match della partita al Bentegodi”.