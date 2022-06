Il Napoli starebbe lavorando alla cessione di Adam Ounas per sbloccare l’arrivo di Gerard Deulofeu. Lo riferisce Il Mattino:

“Sono queste le ore in cui il ds Giuntoli deve sistemare per prima cosa Ounas che ha richieste numerose in Serie A (ci sono il Torino, il Monza e la Cremonese) e che il Napoli vuole dare via a titolo definitivo. Ounas vale attorno ai 10 milioni e ci sono un bel po’ di club che lo chiedono”.