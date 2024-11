Il Messaggero – Calciomercato Napoli, forcing della Lazio per Folorunsho

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio cerca un centrocampista per gennaio. Il primo nome della lista è sempre quello di Michael Folorunsho, centrocampista del Napoli, che piaceva anche la scorsa estate, ma il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha già fatto sapere ad Aurelio De Laurentiis che non intende cambiare la formula del prestito con diritto di riscatto. Un’alternativa potrebbe essere Adrian Zeljkovic, classe 2002 di proprietà dello Spartak Trnava. Nel frattempo, valutazioni in corso per Gaetano Castrovilli: il club non vorrebbe escluderlo dalla lista, ma molto dipenderà dal recupero dalla recente operazione al menisco che comunque non sembra essere questione particolarmente lunga.