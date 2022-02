Il Messaggero scrive a proposito della Lazio alla vigilia del match di Europa League contro il Porto. Il quotidiano sottolinea che Sarri non può sbagliare e che il tecnico vuole vedere altri progressi da una squadra che finalmente sente come sua. L’allenatore biancoceleste potrà contare anche su Ciro Immobile e Francesco Acerbi, pienamente recuperati per la gara dell’Olimpico. Buone notizie anche relative all’attaccante Pedro: sarà pronto per la partita contro il Napoli.