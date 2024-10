Il Messaggero – Plusvalenze fittizie, attenzione sull’operazione che portò Manolas al Napoli

Come riporta Il Messaggero, nel filone d’inchiesta sulle plusvalenze fittizie in Serie A non sarebbe indagata solo la Roma. Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, sarebbero coinvolti anche altri club, come il Napoli: “Non solo la Roma. Altri club di serie A coinvolti nelle indagini sulle plusvalenze fittizie potrebbero subire a stretto giro degli accertamenti fiscali dalla Guardia di Finanza per dichiarazioni infedeli sul bilancio: a cominciare da Juve, Lazio e Napoli. Sarebbe sospetta anche la vendita di Manolas al Napoli per 36 milioni che ha garantito una plusvalenza alla società gestita dall’allora ex presidente Pallotta di 31,1 milioni di plusvalenza. Sul fronte penale, la procura di Roma ha già chiesto il rinvio a giudizio degli ex vertici della Juve, a cominciare da Andrea Agnelli, sul caso plusvalenze. Per il Napoli e per la Roma siamo un passo indietro, ossia alla conclusione delle indagini preliminari, per Aurelio De Laurentiis e il cda di Pallotta”.