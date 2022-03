Il Messaggero – Sarri sta pensando di portare Mertens alla Lazio

Maurizio Sarri e Igli Tare, come racconta Il Messaggero, sono tornati a studiare insieme il futuro della Lazio: ok del tecnico ad Alessio Romagnoli del Milan, che preme per venire, e stavolta sì del ds ad Emerson Palmieri del Chelsea, già convinto più volte dal suo ex allenatore, che riabbraccerebbe volentieri anche Allan dell’Everton, con l’addio di Milinkovic-Savic. I sogni in regia sono Vitinha del Porto e Maxime Lopez del Sassuolo, ma l’analisi video si è concentrata su altri parametri zero come Matias Vecino dell’Inter, ma occhio a Federico Bernardeschi della Juventus e Dries Mertens del Napoli. Nessun discorso invece per Nicolò Casale del Verona.