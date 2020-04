Il Messaggero – Serie A, allenamenti al via tra quindici giorni e partite dal 24 maggio

La Serie A potrebbe rivedere l’erba dei campi tra circa quindici giorni (15 o 18 aprile), ovvero quando dovrebbe essere possibile riportare le squadre in campo per allenarsi in vista della ripresa del campionato che dovrebbe coincidere con il 24 maggio, o al massimo con il weekend successivo. Tutto rigorosamente a porte chiuse, dodici giornate più i recuperi, con partite giocate di sera e a ritmi molto serrati per poter concludere il campionato. Tra oggi e domani il nuovo Dpcm governativo dovrebbe fare maggiore chiarezza in merito ma è ormai chiaro che si stia studiando un modo per tornare in campo, ovviamente senza non perdere di vista la sicurezza di tutti. I calciatori, che hanno discusso ieri questa possibilità, si sono detti per la maggior parte disponibili a tornare in campo in queste date. A riportarlo è Il Messaggero.