Il fattore decisivo dell’equazione Napoli è e rimane Spalletti. Come si legge su “Il Messaggero”, le assenze sono tante e il calendario non è favorevole, ma al di là dei singoli, comunque fondamentali, lo stratega è l’allenatore. Secondo il quotidiano romano gli equilibri della squadra azzurra passano per la mano del suo allenatore, che sta rispondendo colpo su colpo ai tanti infortuni e a un calendario diventato in salita in quest’ultima fase del girone d’andata.