Il momento decisivo: per Alex Meret, mercoledì sarà la prova del nove

Quello di mercoledì è un treno da non perdere assolutamente per Alex Meret. Il suo collega Ospina gli ha fatto un grosso “regalo” con l’ammonizione rimediata ieri, mettendolo adesso davanti al momento cruciale della sua carriera da calciatore del Napoli.

ORA O MAI PIU’ – In tante occasioni non è stato brillante, perdendo pian piano anche il posto da titolare (specie con l’arrivo di Gattuso), ma il suo valore è assolutamente indiscutibile. Quando lo si reputa uno dei migliori prospetti del calcio italiano non si esagera affatto, quello che sta vivendo è soltanto un periodo di flessione. Sulle spalle indossa pur sempre il numero 1 e non deve dimenticarselo. Soprattutto, deve convincersi del fatto che non gli è stato affidato per caso, così come non è un caso se un club come il Napoli ha scelto di puntare su di lui. Lo stesso De Laurentiis – che quando parla sa sempre quello che dice – a più riprese lo ha definito un vero e proprio patrimonio della società.

Del resto le sue qualità tecniche sono evidenti, seppur minate da qualche strafalcione quest’anno. Lo testimoniano le tre parate straordinarie contro il Salisburgo,

oppure la tripla parata in una sola azione contro l’Hellas Verona.

Ma questi sono soltanto due esempi. La sua esperienza fin qui in azzurro è ricchissima di interventi prodigiosi, bollarlo solo per questa stagione sarebbe non solo un errore grossolano, bensì anche una scorrettezza nei confronti di un ragazzo e un professionista serio.

Mercoledì, però, è l’ora della verità. Nella sfida più importante dell’annata del Napoli sin qui, Meret ha l’occasione di mettere in difficoltà Gattuso in vista del futuro. Ha tutte le carte in regola per riuscire a risalire la china: riuscirà a superare la prova del nove?

A cura di Giuseppe Migliaccio