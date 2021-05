Il Monza vince 2-0, ma in finale col Venezia va il Cittadella

Il Monza vince, ma viene eliminato. Non basta agli uomini di Brocchi il 2-0 maturato all’U-Power Stadium per conquistare la finale contro il Venezia. A giocarsi la Serie A infatti sarà il Cittadella grazie al 3-0 dell’andata.

È il Monza a partire con il piede sull’acceleratore nella sfida dell’UPower Stadium contro il Cittadella. Nei primi minuti è Balotelli ad avere due occasioni importanti per sbloccare la gara e riaprire il discorso qualificazione, ma prima trova sulla sua strada Kastrati e poi manda di poco a lato. Il Cittadella si difende con ordine e cerca di colpire in ripartenza soffrendo le iniziative avversarie, con Frattesi che va vicino al gol al 32°, ma sfiorando anche il vantaggio ancora una volta con Baldini che impegna Di Gregorio alla grande risposta. Al 43° invece è Perticone a rischiare un clamoroso autogol nel tentativo di rinviare un cross dalla destra.

A inizio ripresa è ancora Baldini l’uomo più pericoloso degli ospiti con Di Gregorio che è chiamato di nuovo all’intervento per evitare un gol che vorrebbe dire ko quasi certo. Il Monza invece fatica a rendersi pericoloso dalle parti di Kastrati, ma al minuto 58° arriva la rete che riapre i giochi: cross teso di Carlos Augusto per Balotelli che anticipa Frare e sigla l’1-0 per il Monza. Il Cittadella non si scompone, continua a fare il proprio gioco pressando gli avversari senza lasciare grandi spazi per colpire ai brianzoli che faticano a trovare la via della porta. Al 77° però ci pensa il subentrato D’Alessandro con una giocata personale di grandissimo spessore: l’esterno parte alla sinistra, si accentra saltando con un paio di finte gli avversari per poi calciare un pallone teso che supera Kastrati e riapre tutto in chiave qualificazione. Il Monza si riversa in avanti e sfiora il gol con un colpo di testa di Diaw che finisce di poco a lato, mentre i veneti sbandano e soffrono rischiando di compromettere quanto di buono fatto all’andata.